Más de 50 personas resultaron lesionadas, incluidos siete policías, en unos disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al concluir en la noche del miércoles la final de la Copa Colombia, ganada por Atlético Nacional a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), confirmaron este jueves las autoridades.

Lea: La barbarie reina en la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín

CAOS TOTAL EN EL ATANASIO GIRARDOT

Incidentes entre hinchas de Independiente Medellín vs Atlético Nacionalpic.twitter.com/szzfozcCYQ — Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025

Los desórdenes comenzaron al finalizar el partido que Nacional ganó 1-0, cuando centenares de aficionados de la grada del Medellín armados con palos, tubos y artefactos de pólvora invadieron el campo de juego y protagonizaron una riña que obligó a la intervención policial.

Lea: Medellín 0, Nacional 1: el trofeo de consolación se pinta de verde

EFE/ STR Desmanes en la final de Copa Colombia entre Nacional y Medellín.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dijo que las autoridades están trabajando para identificar a quienes participaron en los desmanes, en los que incluso se arrojaron sillas y vallas de protección y que dejaron también a varios policías lesionados.

“Se registró una asistencia de más de 43.000 personas; en materia de salud, 52 personas fueron atendidas y una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial”, manifestó Villa.

La hermosa cultura paisa del fútbol en paz se hizo presente en el Atanasio luego de la final entre Medellin y Nacional pic.twitter.com/MHQ9bmJE2L — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) December 18, 2025

El funcionario agregó que en los disturbios, que se propagaron a los alrededores del estadio, “hubo personas que fueron detenidas” y se decomisaron bengalas, artefactos explosivos improvisados y una gran cantidad de pólvora.

“No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia”, manifestó por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.

El alcalde agregó que los promotores de la violencia tendrán que pagar las consecuencias porque “el que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley”.

No son hinchas.

Se comportan como criminales.

No voy a describir lo sucedido.

Las imágenes son muy claras.

Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia.

Tendrán consecuencias. Aquí no hay… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 18, 2025

El partido de ida de la final de la Copa Colombia, jugado en el mismo estadio, había terminado empatado sin goles y anoche en el de vuelta Atlético Nacional ganó 1-0 con gol del lateral Andrés Román, tras un pase del uruguayo Camilo Cándido.

Los desórdenes demoraron la premiación del campeón, que se hizo una vez retornó la calma al estadio y sin la presencia de hinchas en la grada.