Los desmanes registrados la noche del pasado miércoles, tras la final de la Copa Colombia entre DIM y Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, podrían derivar en fuertes sanciones para ambos clubes, incluidas suspensiones del escenario deportivo sin público, según antecedentes recientes y el código disciplinario del fútbol colombiano.

Le puede interesar: Más de 50 lesionados, incluidos siete policías, en desmanes por la final de Copa Colombia entre Nacional y Medellín

La final de la Copa estuvo precedida por un ambiente de alta carga emocional entre las hinchadas de Independiente Medellín y Atlético Nacional. Desde antes del encuentro circulaban versiones sobre posibles alteraciones del orden si el resultado no favorecía al conjunto rojo.

Durante el desarrollo del partido se registraron enfrentamientos aislados en varias tribunas. En el sector sur hubo riñas entre hinchas del propio Nacional, mientras que en oriental se presentaron choques entre aficionados del DIM y miembros de facciones de la barra popular verdolaga.

Vea aquí: La barbarie reinó en la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín

El episodio más grave se produjo en la tribuna norte, pocos minutos antes del final del compromiso. En ese sector, algunos aficionados comenzaron a derribar las vallas que separaban las graderías del terreno de juego, en un aparente intento de ingresar a la cancha.

La violencia empaña la final de la Copa



El triunfo 1-0 de Nacional ante Medellín pasó a un segundo plano.



Luego del partido aficionados de ambos equipos se enfrentaron en una batalla campal que dejó muchos heridos. pic.twitter.com/xJdqZrS5qk — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 18, 2025

Ante la arremetida, el personal de logística se replegó hacia la zona occidental baja, lo que obligó a la intervención de la Policía. Se registraron enfrentamientos entre barristas y uniformados, con lanzamiento de objetos y uso de dispositivos de control por parte de la fuerza pública.

Lea también: Guardiola descarta un adiós del Manchester City: “No hay conversaciones para mi salida”

Pese a que el árbitro Wílmar Roldán dio paso al cierre del partido al considerar que la situación estaba bajo control, los disturbios se reactivaron minutos después.

Mientras los jugadores de Atlético Nacional celebraban el título en el sector sur y se preparaba la tarima para la premiación, un grupo de aficionados del Medellín se desplazó desde la tribuna occidental hacia la norte, donde se enfrentaron con seguidores del equipo campeón.

Le sugerimos: Endrick cerca de ser cedido al Lyon, según L’Équipe

Posteriormente, algunos hinchas avanzaron hacia el centro del campo, lo que provocó nuevos choques con integrantes de la barra de Nacional que ya se encontraban en la cancha. Los hechos fueron ampliamente difundidos en redes sociales y dejaron en evidencia fallas en el control del orden público.

De acuerdo con la normativa vigente, los clubes son responsables de la logística y la seguridad en los eventos deportivos, incluyendo el comportamiento de los espectadores. En ciudades como Medellín, las barras populares también cumplen un rol en el control interno de ciertos sectores del estadio.

En otras noticias: Colombia acelera y se mentaliza para cambiar la historia en el Clásico Mundial de Béisbol

Consultado por lo ocurrido, Independiente Medellín, que ofició como local, informó que no se pronunciará de momento y que se encuentra en conversaciones con la Alcaldía de Medellín y la Mesa del Fútbol para emitir un comunicado conjunto.

Dimayor y Alcaldía evaluarían sanciones

Las autoridades civiles y deportivas analizan las medidas a aplicar. El antecedente más reciente ocurrió en la final de la Copa Colombia 2024, disputada en Cali entre Nacional y América, cuando el lanzamiento de pólvora obligó a suspender el partido al minuto 85.

En ese caso, la Alcaldía sancionó el estadio con seis fechas sin público, decisión respaldada por la Dimayor con base en el artículo 84 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, que establece la responsabilidad de los clubes por la conducta de sus aficionados.

Puede ser de interés: Antonio Char confirma que Junior jugará la Superliga en el ‘Metro’, pero cerrará de visitante

Un escenario similar podría repetirse ahora con DIM y Nacional, tanto en torneos organizados por la Dimayor como en decisiones administrativas de carácter local.

En los próximos días se espera un pronunciamiento oficial de la Dimayor y de la Alcaldía de Medellín, que definirá si se imponen sanciones como cierres parciales o totales del estadio Atanasio Girardot, multas económicas u otras medidas disciplinarias.