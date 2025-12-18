La final de la Copa Colombia entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot de Medellín se vio empañada por los desmanes que formaron las hinchadas de ambos clubes al finalizar el partido.

Pero, en lo deportivo, el Nacional sumó su título número 37 en su historia, gracias a su triunfo por 1- 0 ante el DIM, con gol de Andrés Felipe Román al minuto 11 del primer tiempo.

David Ospina, referente del equipo y de la selección Colombia, habló del título.

“Primero, contentos, felices y bueno, solo queda disfrutar ahora”, dijo el guardameta de 37 años a El Colombiano.

“Bien contento, feliz, sabíamos lo que representaba este juego... Felicitar también a Medellín por este año que hicieron porque lo hicieron de muy buena manera, y bueno... ahora solo nos queda disfrutar esto que estamos viviendo”, agregó.

También aprovechó para enviarle un mensaje a la hinchada del Nacional por el acompañamiento durante el semestre.

“Gracias, gracias, solamente gracias porque siempre estuvieron ahí”, dijo Ospina al medio antioqueño.

Se trata de la octava Copa Colombia para el Atlético Nacional, siendo el equipo que más veces la ha ganado.

Por otro lado, el defensa central barranquillero William Tesillo, también declaró al mismo diario sobre lo que siente por el título obtenido.

“Felicidad, dándole la gloria a Dios siempre y contento la verdad. A la hinchada que disfrute, con mesura, tranquilidad, es de todos ellos también y hacen parte importantísimo para conseguir las cosas y hoy se consiguió un título importante”, apuntó.