David Ospina, arquero histórico de la selección Colombia, habló en la antesala del compromiso ante Bolivia, por la Eliminatoria Sudamericana, y dejó ver tanto la madurez que lo ha acompañado durante toda su carrera como la ilusión de seguir siendo parte del camino hacia el Mundial.

Con serenidad y experiencia, el guardameta resaltó la importancia de asumir el momento con equilibrio, pese a que en juego está el obtener la clasificación directa al Mundial 2026.

“Es un partido para controlar las emociones. Uno de inicio va a querer salir a ganar, pero hay que manejarlo de buena manera, estar concentrados. El equipo llega muy bien. Con la ayuda del cuerpo técnico lo hemos preparado de buena manera, y sabemos el rival que estamos enfrentando”, afirmó.

El arquero, que ha sido protagonista en varias campañas de clasificación, reflexionó sobre el rol de quienes custodian el arco tricolor. “Los arqueros viven, normalmente, momentos buenos y otros no tan buenos, pero nuestra posición necesita de mucha madurez mental. Sabemos los arqueros que tenemos, todos han demostrado lo que son en los últimos años. El que salga siempre va a responder, así que estamos tranquilos en ese aspecto”, expresó.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

Consciente de lo que significa estar cerca de sellar el tiquete mundialista, Ospina expresó que el reto sigue intacto hasta el final. “Una clasificación es demasiado especial. Desde que inicia la Eliminatoria el objetivo primordial es conseguir ese cupo. Estamos cerca, pero hay que trabajarlo hasta el final. Sabemos que tenemos una gran selección para conseguir ese objetivo. Este equipo ha sido regular en todas las canchas donde ha salido, así que conseguir la clasificación es el premio a ese gran trabajo que se ha venido haciendo durante todo el clasificatorio”, manifestó.

Para el guardameta, cada convocatoria tiene un valor especial y un tinte de nostalgia que lo acompaña en este tramo de su carrera. “Cada ciclo, cada venida a la Selección, para mí ha sido motivo de orgullo. Trato de disfrutarlo al máximo. Uno nunca sabe, puede ser el último por Eliminatoria. Soy un afortunado de estar acá y de contar con los compañeros que tengo a mi lado. Todos los momentos que he vivido acá han sido especiales y mañana no será la excepción”.

En medio de la concentración, también tuvo palabras para un viejo conocido, con quien compartió camerino en diferentes etapas. “A Dayro (Moreno) ya lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos compartido muchos momentos. Sabemos de su alegría y de su experiencia. Hoy está acá por su presente y lo que sigue haciendo a su edad. Muy contento de que nos esté acompañando en esta convocatoria”, dijo.

Al ser consultado por su futuro, Ospina fue sincero y dejó abierta la posibilidad de que este sea uno de sus últimos juegos en la Eliminatoria, aunque con la motivación de seguir entregando lo mejor. “¿Mi último juego por Eliminatoria? No sé, pero puede pasar, por eso quiero disfrutarlo al máximo. Quiero seguir aportando, poder conseguir el objetivo en estos dos juegos que vienen, y ya tendremos el tiempo para tomar decisiones. Pero hoy estoy muy orgulloso de seguir vistiendo la camiseta de mi país. Siempre he dado lo mejor para defender a Colombia en todos los lados donde he estado”, expresó.

El arquero, símbolo de ‘la Amarilla’ durante más de una década, subrayó la confianza como pilar en este tramo definitivo. “Para nosotros hoy lo fundamental es seguir confiando en lo que hemos construido, en lo que hemos hecho de la mano de nuestro cuerpo técnico. Y más para este juego. Yo creo que hoy la confianza nuestra está por encima, al 100%, y en eso tenemos que apoyarnos”.

Sobre la relación con quienes han sido referentes del equipo en la última década, Ospina destacó la unión y la admiración. “Con James hay una hermandad. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo juntos, sabemos la calidad de jugador y de persona que es. Es alguien que ha dejado el nombre del país en alto, y que cuando se pone esta camiseta lo da todo. Siempre se lo he dicho, lo admiro al 100%, a él, a Cuadrado y a Falcao”.

En medio de la experiencia acumulada y la trayectoria recorrida, el arquero también se permitió una mirada íntima a su presente. “Lo que me mantiene vivo y motivado a esta edad es la ganas de salir adelante, de seguir aprendiendo, de seguir demostrando lo que David Ospina puede seguir aportando. A mis compañeros en el arco solo les puedo decir que tengan confianza en lo que vienen haciendo. Son arqueros que vienen haciendo las cosas muy bien en sus clubes y están a la altura para representarnos de muy buena manera”, concluyó.