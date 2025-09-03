Jefferson Martínez evitó un mamarracho peor. Pero no deja de ser ridícula y amarga la clasificación de Junior a los cuartos de final de la Copa Colombia, este martes en el estadio Pascual Guerrero, de Cali. Hay más vergüenza que satisfacción. Por más que se haya pasado de fase, que era el principal objetivo, el equipo rojiblanco hizo un papelón futbolístico y en 90 minutos perdió 2-0 ante Atlético FC, un equipo que marcha en la duodécima posición de la Primera B.

Afortunadamente, en pro del resultado definitivo, Martínez se agigantó en la definición por tiros desde el punto penal y detuvo los dos primeros cobros del local para darle confianza a sus compañeros y sellar el paso a la siguiente fase 4-1.

Sin embargo, sus manos no alcanzaron a maquillar la horrible cara de Junior en el Pascual. El equipo alterno que eligió Alfredo Arias no fue capaz de sostener la ventaja 2-0 que se había alcanzado en el partido de ida, y el modesto adversario, plagado de jóvenes novatos, pero con el entusiasmo y la garra que les faltó a los rojiblancos, logró igualar la serie con tantos de Junior Escobar, al minuto 44, en medio de un garrafal parpadeo de Yéferson Moreno y Jefferson Martínez, y Juan Bautista Farías, en una excelente definición por encima del guardameta, muy al estilo de su padre, el argentino Ernesto ‘el Tecla’ Farías.

La actuación de los rojiblancos fue pobrísima. En todo el primer tiempo no generó una sola opción de gol en la portería de Juan Diego Jaramillo. Una media volea que Andrés Steven Rodríguez mandó a las nubes fue la única aproximación con alguito de riesgo en esa etapa inicial.

La posesión del balón resultó estéril. Teófilo Gutiérrez trató de ser el eje y alimentador de pases de sus compañeros, pero Bryan Castrillón andaba acelerado y errático, Jhon Fredy Salazar frío e intrascendente y a ‘Tití’ Rodríguez le rebotaba todo.

Era un equipo sumergido en la comodidad de la ventaja lograda en Barranquilla, sin ambición ni acierto en sus acciones individuales y colectivas, para colmo de males Yéferson Moreno y Yéferson Martínez se pusieron a contar ovejitas en medio de una jugada que parecía ya controlada y Escobar les robó la cartera a ambos para abrir el marcador en la agonía de la primera etapa.

Arias se dio cuenta que su equipo naufragaba y realizó tres modificaciones en el comienzo del segundo período: José Cuenú por Lucas Monzón (ya van dos veces que lo ponen de titular y lo sacan en el segundo tiempo, ¿otra vez se volvió a lesionar?), Yeison Suárez por Yéferson Moreno y Diego Mendoza por Fabián Ángel.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Edwin Herrera, que se encontraba de cumpleaños, anotó el penal que selló la clasificación de Junior.

Solo la entrada de Suárez, que se proyectó por izquierda y protagonizó algunos acercamientos, resultó realmente positiva. Las otras poco y nada agregaron mejoría. Mendoza ingresó porque Ángel recibió una amarilla en el primer tiempo (algo que viene implementando el DT) y a los pocos minutos fue amonestado por una jugada que realmente merecía expulsión. Se salvó porque el juez central no advirtió la agresividad de la acción y porque no había VAR.

La posterior sustitución de Jesús Rivas por Salazar llevó un poco de más riesgo al área de Atlético FC, pero no la suficiente. El volante trató de asociarse y elaborar jugadas, pero la mayoría de sus compañeros estaban en otro mundo.

‘Tití’, que estuvo errático todo el compromiso (solo acertó en una jugada de cabezazo que ya había sido anulada por fuera de lugar), despilfarró casi en la raya una pelota que le bajó Herrera para que se avivara y la metiera. Remató totalmente desviado. Fue más un despeje que una definición.

En medio de constantes desaciertos de Junior, el equipo rival, con la habilidad de Juan Sebastián Peña (#10), se fue acercando y halló el gol en un buen movimiento y quirúrgica definición del ‘Teclita’ Farías.

El 2-0 dejaba en evidencia el pésimo partido que jugaban los rojiblancos. Y estuvo más cerca el tercero del anfitrión, Peña casi lo anota, que el descuento de los rojiblancos, que solo se volvieron a acercar con verdadero riesgo en el último minuto con un remate de Stiwart Acuña.

Al final de cuentas Junior pasó, sí… pasó de fase y pasó pena.

DEFINICIÓN POR TIROS DESDE EL PUNTO PENAL

Atlético FC: Gabriel Erazo (lo tapó Jefferson Martínez), Juan Farías (lo tapó Jefferson Martínez), Juan Sebastián Peña (gol).

Junior: Stiwart Acuña (gol), Bryan Castrillón (gol), Andrés Steven Rodríguez (gol), Edwin Herrera (gol).