Alfredo Arias, técnico de Junior, no escondió su molestia tras la sufrida clasificación de su equipo en la Copa Colombia, luego de un pobre desempeño colectivo que desembocó en una derrota por 2-0 ante Atlético y una clasificación posterior por penales, al imponerse por 4-1, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

A pesar del avance de ronda, el entrenador fue contundente en su autocrítica y calificó la actuación de sus dirigidos como vergonzosa. “Lo único rescatable es que pasamos de fase y después una inmensa vergüenza siento yo. No sé cómo le llaman acá, pena, creo que le dicen. Me enseñaron desde muy chiquito vergüenza. Felicitar al rival que hizo lo que tenía que hacer, correr, luchar, esforzarse por un triunfo y lo lograron. Y bueno, para bien nuestro en la tanda de penales tuvimos a Jefferson que tapó bien y los jugadores que fueron efectivos, y por eso estamos en la siguiente ronda”, afirmó.

Más allá del resultado favorable, Arias fue claro en que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura, y subrayó la necesidad de reacción inmediata ante los compromisos venideros, especialmente el clásico ante Unión Magdalena, del próximo sábado.

“Nosotros volvemos mañana y el sábado estamos jugando el clásico de la región, partido importantísimo para nosotros. Tenemos que levantar la cabeza, no olvidar todo lo malo que hicimos hoy, aceptar las críticas, saber que tenemos que mejorar mucho para seguir con el buen paso que tenemos en la Liga II-2025. Creo que como siempre los jugadores de fútbol vivimos con esto, de ganar, perder, empatar, jugar bien, jugar mal, pero lo que no debemos de dejar de hacer es esforzarnos, entrenar, mejorar, aceptar cuando lo hacemos mal”, manifestó.

Con tono reflexivo, el estratega uruguayo apeló a la autocrítica como única vía para superar esta pésima presentación. Reconoció que su equipo fue superado desde el juego y que, en condiciones normales, no merecía avanzar.

“El fútbol es un deporte donde a veces ganas jugando mejor, a veces ganas jugando peor, pero a veces, como hoy, jugas tan mal, tan mal, que no tienes chances de ganar. Hay que ser autocríticos, decir que jugamos muy mal y mirar hacia adelante, porque tenemos un clásico en poquitos días y tenemos que llegar fuertes. Lo de hoy fue una vergüenza de partido, pero siempre hay un partido siguiente para buscar la revancha y poder hacerlo bien”, concluyó.