El mediocampista de Atlético Nacional, Jorman Campuzano, tuvo que referirse a una controversia que surgió por unas declaraciones suyas en zona mixta sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia, previo a los juegos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela.

¿Lampe o Viscarra? La disyuntiva de Bolivia

El ‘Pibe’ Valderrama celebró su cumpleaños hablando de Dayro Moreno en la selección Colombia: “Si juega, mete gol”

Drones, biometría y reconocimiento facial en operativo del partido Colombia vs. Bolivia

“Yo creo que no hay camiseta; el que no sabe de fútbol, está feliz”, fueron sus palabras en una entrevista, sin embargo, después indicó que todo se malinterpretó porque dijo una palabra mal.

El jugador fue invitado al programa ESPN F90, donde explicó que una palabra mal omitida distorsionó por completo su mensaje inicial. “Yo en realidad quise decir que hasta el que no sabe de fútbol está feliz por Dayro, pero se me escapó una palabra. Así soy yo, a veces me expreso mal”, dijo entre risas.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Nos acompaña Jorman Campuzano, jugador de Atlético Nacional



"Tengo una linda relación con Dayro, me faltó una palabra"



▶️ No te pierdas F90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OBPp1gBrBm — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 3, 2025

Campuzano relató que fue su propia familia quien le hizo notar el error. “De una vez le dije a mi mujer que me buscara al cabezón; le escribí por Instagram, me respondió y lo reposteé. Entiendo que hay gente que se está confundiendo porque yo soy del Pereira y Dayro del Once Caldas, pero esas cosas, para mí, no existen”.

Asimismo, el volante recordó con cariño su relación con Moreno: “Él me recibió en Nacional en 2018 con una bendición, tengo muchas camisetas suyas y siempre las intercambiamos. Lo quiero mucho. Si alguien merece estar en la Selección, es él”.

X @ESPNColombia Jorman Campuzano habló de su comentario sobre Dayro Moreno

Igualmente, reveló que buscó al goleador para aclarar lo ocurrido. “Le escribí por Instagram y me respondió de inmediato. No tengo nada contra él, ni contra el Once Caldas, eso no existe para mí”, aseguró.

Por otra parte, quiso dejar sin efecto cualquier malentendido con el entrenador Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, quien había reaccionado molesto a sus frases iniciales. “Jamás habrá envidia de mi parte. Al ‘Arriero’ lo aprecio mucho; con él gané mi primer título. Siempre lo molesto diciéndole ‘viejito choto’, pero es con cariño”, aclaró.

La selección Colombia está completa: llegó Daniel Muñoz

“Vi la entrevista del ‘Arriero’, en la que me llamó envidioso; me la enviaron mis familiares y les dije que no alargáramos más la situación, porque primero, yo soy un bruto por no saber expresarme bien en la entrevista. Les pedí que dejáramos ese tema ahí. El profe ‘Arriero’ me conoce bien, fue con él con quien gané mi primer título. ¿Qué voy a decir de Dayro? Lo amo, es el jugador de quien más camisetas tengo, y cada vez que nos vemos, las intercambiamos. Si alguien merece estar en la Selección, ese es Dayro”, finalizó.