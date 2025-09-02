Ya están todos. No falta nadie. Con la llegada de Daniel Muñoz al hotel Dann Carlton, sitio de concentración en Barranquilla, se completó la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos de eliminatoria mundialista contra Bolivia, este jueves, a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y contra Venezuela, el martes 9 de septiembre, a las 6:30 p. m., en el estadio Monumental de Maturín.

Leer también: Juan Fernando Quintero quiere hacer dupla con James Rodríguez ante Bolivia: “Ojalá”

Muñoz arribó a la capital del Atlántico en la tarde de este martes y de inmediato se puso a órdenes del entrenador Néstor Lorenzo, que por fin tendrá su grupo completo para afrontar las dos últimas fechas del clasificatorio con miras a la cita ecuménica de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

¡𝐇𝐨𝐥𝐚 𝐃𝐚𝐧𝐢, 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚! 🫂



Con la llegada de nuestro defensor, oficialmente tenemos a nuestro 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 💛💛💙❤️



¡Vamos todos juntos!#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/78xjaPqGCi — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 2, 2025

El lateral derecho y el volante Kevin Castaño son los únicos jugadores inhabilitados para este compromiso por acumulación de tarjetas amarillas, por lo tanto Santiago Arias o Andrés Román ocupará el lugar de Muñoz.

Leer también: Entre el polvo y la gloria: ella es Ivonne Chacón, la futbolista colombiana más cara en la historia

El antioqueño viene cumpliendo una buena labor con el Crystal Palace, junto al mediocampista Jeffferson Lerma, en el fútbol inglés. Recientemente se coronó campeón de la Community Shield tras superar al Liverpool.

Colombia entrenará este martes por primera vez con todos los 26 convocados.

La lista es la siguiente:

Porteros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional) y Kevin Mier (Cruz Azul).

Defensas: Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Davinson Sánchez (Galatasaray), Álvaro Angulo (Pumas), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Mallorca), Santiago Arias (Bahía), Yerry Mina (Cagliari) y Yerson Mosquera (Wolverhampton).

Volantes y extremos: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Talleres), Kevin Castaño (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jhon Arias (Wolverhampton), Jorge Carrascal (Flamengo), James Rodríguez (León), Jáminton Campaz (Rosario Central), Luis Díaz (Bayern Munich) y Marino Hinestroza (Atlético Nacional).

Delanteros: Dayro Moreno (Once Caldas), Jhon Córdoba (Krasnodar) y Luis Suárez (Sporting).