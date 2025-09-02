El samario Carlos Alberto ‘el Pibe’ Valderrama, uno de los máximos ídolos en la historia del fútbol colombiano, celebra este 2 de septiembre su cumpleaños número 64, acompañado de su familia y demás seres queridos.

Una buena manera de celebrar su fecha especial también será ver el partido del próximo jueves 4 de septiembre entre Colombia y Bolivia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Este juego será muy importante porque los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la oportunidad de asegurar su clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Por ahora, Colombia ocupa el sexto lugar de las Eliminatorias con 22 puntos.

Después, ‘la Tricolor’ enfrentará a Venezuela como visitante el martes de la próxima semana en la última jornada de las Eliminatorias.

La gran novedad de la convocatoria de Néstor Lorenzo para las dos últimas fechas eliminatorias fue el delantero Dayro Moreno, quien el próximo 16 de septiembre cumplirá 40 años.

Juan Ignacio Roncoroni/EFE

De hecho, ‘el Pibe’ Valderrama fue uno de los que pidió al entrenador argentino que convocara a Dayro Moreno, figura del Once Caldas y mayor anotador colombiano de todos los tiempos con 370 goles, 14 más que su más inmediato perseguidor, Radamel Falcao García.

Por eso hace días grabó y publicó en su cuenta de Instagram la gran emoción que le generó el anuncio de Moreno en la lista de convocados.

En una publicación más reciente, de este 1 de septiembre, ‘el Pibe’ Valderrama volvió a referirse en video al papel de Dayro en la selección Colombia.

En una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, en la que su esposa Elvira Redondo le leyó los comentarios que le dejaron sus seguidores, el exfutbolista contestó al interrogante: “A Dayro hay que darle en el termo del agua aguardiente, ron".

La pregunta hace referencia al conocido gusto de Dayro Moreno por el alcohol. De hecho, en una entrevista con el canal 'Win Sports’ en abril pasado el delantero habló sobre el tema en tono jocoso: “La verdad es que yo tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe, que me encanta: el traguito, es una vitamina muy especial”.

Sin embargo, ‘el Pibe’ Valderrama optó por no opinar sobre la vida personal de Dayro Moreno, sino que reiteró su confianza en él, pues cree que le puede aportar mucho a la selección Colombia en esta fase decisiva.

“No sé qué hay que darle, pero yo sí sé que si juega mete gol, eso lo apuesto yo”, respondió con firmeza el exfutbolista.

Dayro Moreno comentó la publicación de Valderrama con unos emojis de risa.