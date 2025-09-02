Con un amplio dispositivo de seguridad, Barranquilla se prepara para recibir el compromiso de eliminatoria al Mundial 2026 entre la selección Colombia y su similar de Bolivia, este jueves en el estadio Metropolitano. Las autoridades confirmaron que más de 1.300 policías estarán desplegados en los alrededores y dentro del escenario, con tres anillos de seguridad activos durante toda la jornada. La ciudad mantiene su servicio de policía habitual.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) quedará instalado desde la 1:30 p. m., mientras que la apertura de puertas está prevista para las 2:30 p. m. Hasta el momento, se han vendido más de 35 mil boletas, aunque el aforo se verá reducido debido a que el 25 % de las tribunas fueron suspendidas por sanción de la FIFA.

La medida disciplinaria responde a los incidentes registrados en el partido de las eliminatorias pasadas frente a Paraguay en el Metropolitano, cuando se presentaron comportamientos indebidos y cantos racistas por parte de algunos aficionados. Como consecuencia, la FIFA sancionó a Colombia con el cierre parcial de las tribunas para el siguiente compromiso en casa, lo que afecta la presencia de público en ciertas localidades del escenario.

En materia de movilidad, se anunció que habrá cierres viales desde las 9 de la mañana en los alrededores del estadio, a la espera de la confirmación oficial de las calles afectadas.

La Policía también pondrá en marcha un sistema drónico para vigilancia aérea, acompañado de lecturas biométricas en los accesos mediante la tecnología Morforap, además de cámaras de reconocimiento facial dentro del estadio.

El esquema incluye un dispositivo especial de seguridad en la zona de hospitality, que se mantendrá antes, durante y después del encuentro. En caso de que Colombia gane, las celebraciones podrían extenderse hasta la medianoche, por lo que se reforzará el control en esos espacios.

Las autoridades reiteraron el llamado a los aficionados a llegar temprano, respetar las medidas de seguridad y evitar la reventa de boletas, con el fin de garantizar una jornada tranquila y sin contratiempos.