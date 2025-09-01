La Selección Colombia tendrá una nueva camiseta retro inspirada en el diseño que utilizó en el Mundial de Italia 1990. El lanzamiento, a cargo de Adidas, está programado para finales de 2025 o inicios de 2026, justo en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.

Le puede interesar: Liverpool ficha a Alexander Isak por 150 millones de euros

El modelo estará basado en la recordada indumentaria que acompañó el regreso de Colombia a los mundiales tras 28 años de ausencia. Aquella camiseta, con Carlos ‘El Pibe’ Valderrama como capitán, fue testigo del histórico empate 1-1 ante Alemania Occidental, selección que posteriormente se consagró campeona.

La versión actual mantendrá el amarillo vibrante como color principal, sumará un cuello clásico y conservará el distintivo gráfico tricolor en los hombros, fiel al diseño original. Según portales especializados como ‘Footy Headlines’, se tratará de un remake exacto, pensado para revivir la nostalgia de una generación y la pasión de los nuevos hinchas.

🇨🇴💛🔙 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Adidas to Release Colombia 1990 World Cup Remake Kit: https://t.co/QeFdkeIZTU — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 1, 2025

Calendario de estrenos y nuevas equipaciones

El relanzamiento de la camiseta retro forma parte de la estrategia global de Adidas para recuperar modelos icónicos de varias selecciones en la previa del Mundial 2026. El calendario de presentaciones arrancará en noviembre de 2025, cuando Adidas y Puma revelen sus camisetas de local, seguido por Nike y las segundas equipaciones en marzo de 2026.

Vea aquí: El Racing de Santander contrata al colombiano Gustavo Puerta

En paralelo, Colombia tendrá dos uniformes principales para la cita mundialista. La camiseta local, de base amarilla con detalles en azul y rojo, incluirá un estampado floral en homenaje a Gabriel García Márquez y a las flores amarillas como símbolo cultural. La segunda indumentaria será azul oscuro, con un tono menta, conocida como “Myspet”, que aportará un contraste sobrio frente a la primera.

💣🇨🇴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Colombia 2026 World Cup Home Kit Leaked: https://t.co/PB66N5cxny — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 31, 2025

Italia 90, un recuerdo imborrable

El diseño de 1990 es considerado uno de los más representativos en la historia del fútbol colombiano. No solo marcó el retorno a los mundiales, sino que también se convirtió en un ícono cultural. Su popularidad fue tal que ya sirvió como inspiración para la camiseta de Rusia 2018, aunque en esa ocasión con un guiño moderno al gráfico de los hombros.

Lea también: Con garra y corazón: Colombia se clasifica al Mundial de Fútbol de Amputados 2026

Con el nuevo lanzamiento, Adidas busca ofrecer una réplica fiel al original, en línea con la tendencia Blokecore, que combina camisetas de fútbol con la moda urbana. La marca alemana pretende reconectar con la identidad de cada país y conmemorar momentos históricos antes del Mundial 2026.

Próximos compromisos de la Tricolor

Mientras se esperan las novedades en indumentaria, Colombia continúa su camino en las Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves enfrentará a Bolivia en Barranquilla a las 6:30 p.m., y el martes visitará a Venezuela en Maturín, en el mismo horario. La selección, que ocupa el sexto lugar con 22 puntos, necesita sumar victorias para asegurar su clasificación al torneo de Norteamérica.