La Selección Colombia Masculina de Fútbol de Amputados ha alcanzado un logro histórico al clasificarse por primera vez al Mundial de la disciplina, que se celebrará en Costa Rica en julio de 2026. El hito se concretó tras una destacada participación en el Torneo Sudamericano Eliminatorio, que concluyó este domingo, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

El equipo colombiano mostró determinación, talento y espíritu competitivo a lo largo del certamen, en el que integró el Grupo B junto a selecciones como Venezuela, Chile y Argentina.

Durante la fase de grupos, Colombia venció 2-1 a Venezuela, empató 1-1 con Chile y selló un empate sin goles frente a Argentina, resultados que le permitieron avanzar a la fase semifinal del torneo.

En una emocionante semifinal, la selección nacional logró imponerse nuevamente ante el conjunto argentino, esta vez con una contundente victoria por 3 goles a 1, resultado que aseguró el cupo mundialista para ‘la Amarilla’. Por el Grupo A, las selecciones de Brasil y Uruguay también obtuvieron su clasificación al campeonato mundial.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Amputados (FCFA), Edgar Blanco, celebró el logro con palabras de gratitud y esperanza.

“Estamos inmensamente felices y orgullosos de esta clasificación al Mundial. Es el resultado de años de esfuerzo y sacrificio de nuestros deportistas. Ahora nos enfocaremos en preparar al equipo para dejar en alto el nombre de Colombia en Costa Rica 2026”, afirmó.

Con la moral en alto, la Selección Colombia de Fútbol de Amputados se prepara ahora para afrontar el mayor desafío de su historia deportiva, con el objetivo de dejar una huella imborrable en el escenario internacional.