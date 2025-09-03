Varios movimientos de Grandes Ligas involucraron a peloteros colombianos. Jorge Alfaro y Réiver Sanmartín regresaron a la ‘Gran Carpa’ con Nacionales de Washington y Rojos de Cincinnati, mientras que Dónovan Solano fue liberado por los Marineros de Seattle.

Alfaro, receptor sucreño, firmó contrato de un año con el equipo de la capital estadounidense.

Sanmartín, lanzador zurdo bolivarense, venía jugando en Triple-A con Louisville Bats y fue llamado por los Reds para el remate de la temporada.

Sanmartín, de 29 años, no jugaba en la MLB desde el año 2023. En 2025 ha sido una destacada pieza en Triple-A, con una efectividad de 2.79 en 58 entradas lanzadas, incluyendo una impresionante racha de 0.84 en sus últimos 13 partidos (21.1 innings).

Su regreso llega justo antes de una serie crucial contra los Mets, y se espera que pueda aportar versatilidad y durabilidad en el bullpen en un momento decisivo de la temporada.

Por otro lado, Dónovan Solano, el experimentado utility barranquillero, fue liberado por los Marineros de Seattle el pasado 1 de septiembre.

Solano firmó con Seattle un contrato de un año por 3,5 millones de dólares, como una alternativa económica para reforzar el roster. La llegada de Josh Naylor, quien asumió el rol de primera base, donde venía actuando Dónovan, le restó posibilidades de jugar.