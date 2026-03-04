La selección Colombia de béisbol confirmó la baja del lanzador Réiver Sanmartín del roster del equipo nacional, que se prepara para disputar el Clásico Mundial de Béisbol.

Según informó la Federación Colombiana de Béisbol, el pitcher presentó una molestia física mientras realizaba su labor monticular durante el juego de preparación frente a los Piratas de Pittsburgh, situación que obligó a tomar medidas preventivas.

Tras la evaluación médica correspondiente y atendiendo también a la solicitud de su organización, se determinó que Sanmartín no continuará con el equipo en esta etapa del proceso. La decisión busca priorizar su recuperación y evitar cualquier riesgo mayor que pueda afectar su estado físico.

Ante esta situación, el cuerpo técnico de Colombia decidió convocar al también lanzador Luis Escobar, quien se integrará al roster del combinado nacional para continuar con los entrenamientos y asumir los compromisos programados en la fase previa del torneo.

La novena nacional continúa afinando detalles con la mira puesta en su participación en el Clásico Mundial, una de las citas más importantes del béisbol internacional, en la que Colombia aspira a competir al más alto nivel.