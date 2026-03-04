Llegó el momento del regreso. Carlos Arturo Bacca Ahumada tendrá su primera convocatoria luego de su lesión en el tendón de Aquiles que sufrió a mediados de 2025.
Leer también: Independiente Medellín busca pegar primero en Uruguay en la Libertadores
El futbolista está en la nómina de concentrados para el partido que tendrá Junior ante Alianza FC, este jueves, a partir de las 8:20 p. m., en el estadio Romelio Martínez.
Así lo dio a conocer el equipo rojiblanco este miércoles en sus redes sociales, en donde publicó a los 20 futbolistas citados para este juego.
El último partido que jugó el porteño fue 4 de junio de 2025 en la derrota 2-1 del equipo ante América en el Pascual Guerrero. Ese día jugó los últimos 15 minutos.
Leer más: Fórmula Uno 2026: un Mundial con 24 carreras y Madrid como novedad
Luego, en el siguiente partido ante el Medellín, estuvo de suplente, pero se lesionó fuertemente en el calentamiento y desde ese entonces no ha estado en una convocatoria.
Además de Carlos Bacca, el extremo Cristian Barrios, ausente ante Jaguares por lesión, regresó a la convocatoria en lugar de Jannenson Sarmiento.
Se espera que siga jugando el doble nueve con Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva y que tanto Carlos Bacca como Teófilo Gutiérrez esperen su momento de regresar.
🚨CONVOCADOS🚨#VamosJunior pic.twitter.com/WdQfXvAf17— Junior FC (@JuniorClubSA) March 4, 2026