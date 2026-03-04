Llegó el momento del regreso. Carlos Arturo Bacca Ahumada tendrá su primera convocatoria luego de su lesión en el tendón de Aquiles que sufrió a mediados de 2025.

El futbolista está en la nómina de concentrados para el partido que tendrá Junior ante Alianza FC, este jueves, a partir de las 8:20 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

Así lo dio a conocer el equipo rojiblanco este miércoles en sus redes sociales, en donde publicó a los 20 futbolistas citados para este juego.

El último partido que jugó el porteño fue 4 de junio de 2025 en la derrota 2-1 del equipo ante América en el Pascual Guerrero. Ese día jugó los últimos 15 minutos.

Luego, en el siguiente partido ante el Medellín, estuvo de suplente, pero se lesionó fuertemente en el calentamiento y desde ese entonces no ha estado en una convocatoria.

Además de Carlos Bacca, el extremo Cristian Barrios, ausente ante Jaguares por lesión, regresó a la convocatoria en lugar de Jannenson Sarmiento.

Se espera que siga jugando el doble nueve con Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva y que tanto Carlos Bacca como Teófilo Gutiérrez esperen su momento de regresar.