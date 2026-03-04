El Mundial de Fórmula Uno de 2026. que arranca este fin de semana, constará de 24 carreras, comienza este fin de semana en Melbourne con el Gran Premio de Australia, acabará en Abu Dabi el primer fin de semana de diciembre y cuenta como novedades con la llegada de Madrid y el MadRing como escenario del Gran Premio de España.

El campeonato arranca en Melbourne y, a lo largo de la temporada, visitará circuitos tradicionales como Shanghai (China), Suzuka (Japón), Sakhir (Baréin), Miami (EEUU), Montreal (Canadá), Mónaco, Spa-Francorchamps (Bélgica) y Silverstone (Reino Unido).

La primera parte del calendario se desarrolla principalmente fuera de Europa, con la gran mayoría de pruebas programadas hasta finales de mayo.

España, con doble cita y la gran novedad de Madrid

En 2026 el Gran Premio de España se traslada del Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló a un nuevo circuito urbano en Madrid construido alrededor de IFEMA y bautizo como Madring.

El Circuito de Barcelona-Cataluña seguirá acogiendo una carrera bajo ese mismo nombre.

El Gran Premio de España se disputará en Madrid del 11 al 13 de septiembre en el nuevo MadRing, un trazado semiurbano de unos 5,4 km con 22 curvas diseñado alrededor del recinto ferial de Ifema y el desarrollo urbanístico de Valdebebas.

Tras Madrid, el campeonato continuará en Asia y América, con carreras en Azerbaiyán, Singapur, Austin, Ciudad de México, São Paulo, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, cerrando un calendario de récord que promete emociones hasta los primeros días de diciembre.

Madrid ocupa el lugar del Gran Premio de Emilia Romaña en Imola (Italia), cuyo contrato venció y no se renovó.

Otro cambio afecta al Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará un sábado, tras la solicitud del promotor y las partes interesadas del gobierno para adaptarse al Día del Recuerdo del país.