Imposible negarlo. Es indiscutible. José Enamorado fue el mejor jugador de la final de la Liga II, donde Junior pasó por encima del Deportes Tolima en Barranquilla (3-0) y en Ibagué (1-0). El extremo barranquillero hizo lo que quiso con la zaga de los ‘Pijaos’ y anotó dos goles en la ida y el único de la vuelta.

Nadie duda que se erigió como la figura de la final. Lucas González, entrenador del conjunto tolimense, en medio del dolor por la derrota, reconoció que Enamorado marcó una gran diferencia en la serie decisiva por el título.

“Hay que darle mérito a Junior. Ha conformado un muy buen equipo y ha tenido a uno de los mejores jugadores del torneo, el mejor de la final. Enamorado ha estado excepcional en los dos lados. En este partido tuvo una sola y la ha metido”, expresó González en la rueda de prensa posterior al compromiso.

El técnico bogotano fue más allá y dejó totalmente abierta la posibilidad de que el extremo atlanticense entre en el radar de la Selección Colombia, valorando su juventud y crecimiento futbolístico.

“Creo que ha demostrado que puede ser un jugador inclusive a ser considerado para la Selección Colombia, chico joven que tiene una proyección enorme”, resaltó el timonel pijao, que también aceptó el revés en la finalísima.

“Felicitaciones a Junior por conformar el equipo que conformó y por ser campeones. Nosotros lo vamos a intentar nuevamente”, prometió.

Enamorado estaba siendo observado por Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia. El argentino se hospedó en el mismo hotel de Junior en Ibagué y se ubicó en un palco del estadio Manuel Murillo Toro. Desde ahí apreció como Enamorado aprovechaba la vitrina de la final y ratificaba su calidad y buen momento como futbolista.