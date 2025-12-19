Dos meses y quince días faltan a partir de este viernes para el debut de Colombia contra Puerto Rico en la VI edición del Clásico Mundial de Béisbol, un desafío que el presidente de la Federación Colombiana, Jimmy Char, espera con expectativa y optimismo, que muchos creen desbordado.

La versión 2026 del torneo auspiciado por la MLB transcurrirá entre el 5 y el 17 de marzo en estadios de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Colombia fue emparejada en el grupo A con las novenas de Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá.

“Creemos que tendremos un buen equipo, con buenos jugadores de la Liga local, con prospectos de las ligas menores y la experiencia de otros que han estado en Grandes Ligas, así como en Japón o México’’, dijo Char a EFE.

Colombia debutará en San Juan el 6 de marzo nada menos que con Puerto Rico, favorito de siempre, y al día siguiente, en el mismo estadio Hiram Bithorn, plantará cara a Canadá.

El día 8 chocará con Cuba y la presentación en la fase de grupos terminará el 9 contra Panamá, también en la capital puertorriqueña.

“Colombia ha tenido triunfos sobre Cuba, Canadá, nunca contra los jugadores consagrados en Grandes Ligas de Puerto Rico, pero no quiere decir que no se le pueda ganar”, garantizó con gran optimismo el presidente de la Federación Colombiana de Béisbol.

La novena es dirigida por el exjugador y cazatalentos José Mosquera Crisson, quien a su vez es mánager de los Caimanes de Barranquilla.

“Mosquera ha tenido una carrera importante a través de la Federación de las divisiones menores y ha alcanzado éxitos importantes a nivel Panamericano y mundial”, destacó Char.

Mosquera será asesorado por el expelotero de ascendencia italiana Luis Urueta Romano, miembro de la plantilla de entrenadores de los Miami Marlins.

La ‘Santísima Trinidad’ de la conducción de Colombia la completa, precisamente, un ídolo de la tradicional formación de Florida, Edgar Rentería, único beisbolista colombiano que ha ganado dos veces la Serie Mundial (1997 con los Marlins y 2010 con los Gigantes de San Francisco), y ha sido proclamado el jugador más valioso de una, hace 15 años.

“Son figuras importantes para conducir el béisbol del futuro en Colombia”, puntualizó el directivo.