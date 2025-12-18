Un atentado sicarial terminó con la vida de una persona de sexo masculino en el área rural del municipio de Barrancas, en el sur de La Guajira.

Leer también: Liberan a empresario y docente que habían sido secuestrados en La Guajira

La víctima respondía al nombre de Julio César Amaya Sarmiento, de 48 años de edad, quien era conocido como ‘el Cacha’, ya que era oriundo de Socorro, Santander, pero hace 18 años que estaba radicado en el departamento, donde actualmente residía en el corregimiento de Papayal.

El crimen se registró en la noche de este miércoles, en la vía que comunica a los corregimientos de Oreganal y Papayal.

Según la información preliminar, Amaya Sarmiento se movilizaba en una motocicleta, cuando al parecer, dos sujetos a bordo de un vehículo similar lo interceptaron. El que iba de parrillero sacó un arma de fuego, le propinó varios disparos y huyeron con rumbo desconocido.

Los impactos de los proyectiles causaron que ‘el Cacha’ perdiera el control de la moto y cayera violentamente fuera de la carretera, su muerte se habría registrado en el acto.

Importante: Asesinan a dos hermanos en atentado sicarial en área rural de Riohacha

Transeúntes y residentes del sector se percataron de lo sucedido ante el sonido de las detonaciones. Al llegar al sitio, se toparon con el cuerpo sin vida y dieron aviso a las autoridades.

La Policía del departamento, indicó que se desconocen los móviles del hecho. Los actos urgentes fueron realizados por funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía.