En un nuevo atentado bajo la modalidad de sicariato, dos jóvenes fueron asesinados en el área rural de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades revelaron que se trata de los hermanos Andrés Felipe y Jhon Palomo Tuirán.

El crimen se registró en la noche de este martes 16 de diciembre, en la vía que comunica a la capital del departamento con el corregimiento de Cuestecitas, a la altura del kilómetro 1, cerca al cementerio Los Olivos.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía, los mencionados se movilizaban a bordo de una motocicleta con destino a su vivienda, cuando fueron alcanzados por dos individuos que iban en un vehículo similar. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y les disparó, causando que el que conducía perdiera el control y cayeran sobre el pavimento. Posterior a la caída, los sicarios se detuvieron la marcha, el gatillero les volvió a disparar para asegurarse de que no quedaran con vida y ahora sí huyeron con rumbo desconocido.

Se conoció que transeúntes que pasaban por el lugar, en primera instancia reportaron el hecho como un accidente de tránsito, pero una vez llegó una patrulla de la Policía a verificar, se percataron de que había unas vainillas de proyectiles de arma de fuego en la carretera.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección.

Por su parte, la Policía Departamental indicó que los móviles son materia de investigación por parte de funcionarios de la Sijín y Sipol.