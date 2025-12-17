En la madrugada de este miércoles fue detonado un artefacto explosivo tipo cilindro bomba que ocasionó daños materiales en la línea férrea del Cerrejón a la altura del kilómetro 15, en la jurisdicción del municipio de Albania, La Guajira.

Lea más: Integrantes del ELN hostigaron base militar en Villanueva, La Guajira

De igual manera, en la tarde de este martes 16 de diciembre, el kilómetro 51, se registraron los mismos hechos con afectaciones en la infraestructura.

El lugar fue acordonado por las autoridades competentes, quienes hallaron elementos alusivos del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Redes sociales

Se conoció que la evaluación de estos daños se realizará una vez existan las condiciones de seguridad y orden público necesarias para el ingreso al sitio.

Mediante un comunicado, Cerrejón indicó que, “rechaza de manera categórica estos hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad de las personas, afectan la infraestructura estratégica del país y alteran la tranquilidad de las comunidades y la población de La Guajira”.

Ver más: Hombres armados incineran tractomula en La Guajira

La multinacional agregó que “la compañía hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se refuercen las acciones de seguridad que permitan reestablecer la seguridad, la paz y la tranquilidad en el Departamento”.

Banderas y cilindros en varios municipios

En el corregimiento de Los Remedios, área rural de Albania, la comunidad reportó el hallazgo de un cilindro con el color identificativo y pintado con las letras ELN, de igual manera, las misma siglas pintadas en la carretera.

Redes sociales

Lea también: Ejército destruye cilindro bomba instalado por el ELN en La Guajira

Así mismo, en el municipio de Maicao, en algunos sectores fueron halladas banderas del grupo guerrillero, exactamente a las afueras del motel Eclipse, sobre la Troncal del Caribe y el parque Bicentenario. También hicieron presencia estos elementos en los municipios de Villanueva, Urumita, El Molino y San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira.

Redes sociales

Un capturado

En las últimas horas, el Ejército Nacional reveló que soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 10, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de un presunto integrante del grupo armado organizado ELN en el municipio de Maicao, La Guajira.

En el procedimiento se incautó una bandera alusiva a este grupo criminal; este hallazgo evidencia su presunta vinculación con actividades de proselitismo e intimidación y el constreñimiento ilegal de la población.