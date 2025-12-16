En el marco paro del armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en todo el territorio nacional, el Ejército destruyó un artefacto explosivo.

La emergencia fue atendida en la ruta nacional, a la altura del kilómetro 80, en jurisdicción del departamento de La Guajira.

Según la entidad militar, soldados del Grupo de Caballería Mediano N.°10 de la Décima Brigada ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado que había sido instalado en el eje vial por el ELN, con la intención de intimidar a la población mediante constreñimiento ilegal.

Ejército Nacional/Cortesía

La oportuna intervención de las tropas permitió neutralizar la amenaza, proteger la vida e integridad de los habitantes y mantener la movilidad en este importante corredor vial.

Este intento de acciones hostiles se suma al ataque contra la Subestación de Policía en Maicao, en el sector de Cuatro Vías, en la mañana de este lunes.

