Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Andrés Camargo, conocido como ‘el Pagadiario’.

El homicidio se registró en la noche de este lunes 15 de diciembre, en jurisdicción del barrio Ramón Luque.

La información preliminar suministrada por la Policía da cuenta que, desconocidos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia de los individuos, el hoy occiso intentó huir, pero el que hacía las veces de parrillero le disparó en repetidas oportunidades por la espalda y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido. Los impactos de arma de fuego le causaron la muerte en el acto a la víctima.

Personal de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección a cadáver. De igual manera, investigadores de la Sijín y Sipol adelantan labores para establecer los móviles del homicidio.

Finalmente, se conoció que la línea conductora de la investigación va encaminada en que si este crimen guardaría relación con un panfleto que circuló en los últimos días, en el que apareció el nombre de la víctima declarada objetivo militar por parte de un grupo armado.