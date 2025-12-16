Un joven oriundo del departamento de La Guajira, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el perímetro urbano de Bucaramanga, Santander. La víctima fue identificada como Juan Carlos Zapata Barros.

El siniestro vial se registró en la noche del sábado 14 de diciembre, sobre la calle 45, a pocos metros de la cárcel de Mujeres.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta cuando, por causas que aún se desconocen, perdió el control de la misma y chocó de frente contra un poste de energía. El fuerte impacto le causó la muerte en el acto.

“Esa calle es completamente oscura, no tiene alumbrado y ya han muerto varias personas ahí. Hoy fue Juan Carlos, pero mañana puede ser cualquier otra persona”, expresó uno de los familiares del joven a medios locales.

La inspección fue realizada por funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía, quienes iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro.