En un punto móvil de control aduanero, uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), incautaron un equipo industrial generador eléctrico de procedencia extranjera.

La diligencia judicial se registró a la altura del kilómetro 35 de la vía Distracción – Cuestecitas, en jurisdicción del municipio de Hatonuevo, donde los uniformados detuvieron un vehículo que transportaba la maquinaria.

Durante la verificación, se solicitó la documentación que acreditara la legalidad de la mercancía. Al realizar el respectivo análisis integral, se evidenció la ausencia de algoritmos de identificación del objeto, incumpliendo la normatividad aduanera vigente.

Es de resaltar que la mercancía fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para los trámites administrativos correspondientes. El equipo industrial tendría un valor comercial de 171.089.850 millones de pesos.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a la lucha contra el contrabando, apoyando la legalidad y denunciando cualquier actividad ilícita a través de: Línea Anticontrabando: 159, WhatsApp: 321 394 2169 y el Correo electrónico: polfa.anticontrabando@policia.gov.co