El sonido de las detonaciones de proyectiles de arma de fuego interrumpió la tranquilidad que reinaba en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, donde uno de sus habitantes resultó gravemente herido en un atentado sicarial.

Las autoridades revelaron que la víctima responde al nombre de Rafael Carrillo Ortiz, conocido como ‘La Pichorra’.

La acción delincuencial se registró en horas de la mañana de este viernes, en un establecimiento comercial de propiedad del baleado, ubicado en el barrio Las Malvinas.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba abriendo su negocio cuando llegó un individuo a bordo de una motocicleta, le disparó en repetidas oportunidades y huyó del lugar.

Se conoció que ‘La Pichorra’ tras quedar malherido en el piso fue trasladado hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Carmen, pero debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde permanece bajo estricta observación médica.

La Policía del departamento indicó que investigadores de la Sijín y Sipol se encuentran adelantando las labores para establecer los móviles del crimen y la captura del responsable.