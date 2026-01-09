Dos hombres que habían resultado gravemente heridos luego de ser atacados con proyectiles de arma de fuego en el perímetro urbano de Riohacha, murieron en clínicas de esta ciudad.

Las autoridades revelaron que las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto Miranda Alvis, de 30 años de edad, quien era conocido como ‘Luchín’. Mientras que la otra respondía al nombre de José Gregorio Ochoa González, de 26.

La acción delincuencial se registró en la tarde de este jueves 8 de enero, en un lote ubicado sobre la calle 40 con carrera 7D, del barrio Hugo Zúñiga, en la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, hasta el lugar, donde se encontraban reunidos los mencionados, en una zona de venta de y compra de chatarras, llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. El parrillero sacó una pistola calibre 9mm, disparó en repetidas oportunidades, y al ver que lograron su cometido, huyeron con rumbo desconocido.

Por su parte, los baleados fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial local, donde debido a la gravedad de las heridas fallecieron, de acuerdo a lo indicado por los galenos en turno.

Al lugar de los hechos y a la clínica llegaron investigadores del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, para realizar los actos urgentes. Así como personal de la Sijín e Inteligencia Policial para tratar de establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.