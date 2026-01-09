Un nuevo homicidio se registró en el distrito de Barranquilla la noche de este jueves en el barrio Bellarena, donde fue asesinado Samir Farid Turizo Noriega, de 38 años, conocido con el alias de Chawala, tras ser atacado con arma de fuego por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

El crimen ocurrió sobre las 10:00 de la noche, cuando la víctima se encontraba en la terraza de su residencia. Según el reporte preliminar, uno de los agresores descendió del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones. Turizo Noriega fue trasladado al Paso Murillo, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades informaron que el ataque fue directo y que, tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron del lugar. Unidades policiales acordonaron la zona e iniciaron los actos urgentes de inspección y recolección de pruebas para esclarecer este homicidio por arma de fuego en Barranquilla.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el hecho.

Antecedentes judiciales de alias Chawala

De acuerdo con información oficial, la víctima registraba 14 anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, falsedad marcaria, porte ilegal de armas de fuego, receptación y daño en bien ajeno.

Alias Chawala también había sido judicializado en 2018 por su presunta vinculación a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Caribeños’, en un proceso adelantado por la SIJIN.

¿Por qué asesinaron al ‘Chawala’?

Las primeras hipótesis de los investigadores indican que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, presuntamente derivado de su historial y actividad criminal. No obstante, las autoridades aclararon que esta línea aún está en verificación.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.