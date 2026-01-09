Un hombre muerto y una mujer herida fue el saldo que dejó un ataque a bala que se registró el pasado jueves 8 de enero en el barrio Villa Merly del municipio de Soledad.

Le puede interesar: Envían a la cárcel a presunto responsable de la desaparición y muerte de contador en Barranquilla

El hecho ocurrió hacia las 6:25 p. m., cuando Arlevis José Graf Torres, de 43 años, y Yailen Ramírez Castillo, de 37, se encontraban en la parte externa de la residencia del hombre. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a pie se acercaron y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, mientras vecinos alertaban a las autoridades y solicitaban asistencia médica.

Vea aquí: Mototaxista resultó herido a bala mientras esperaba un pasajero en Las Gardenias

Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos del área metropolitana de Barranquilla. Graf Torres fue ingresado al Hospital Materno Infantil, a donde llegó sin signos vitales.

Por su parte, Ramírez Castillo fue remitida al Hospital Universidad del Norte, donde el personal médico le diagnosticó una herida por arma de fuego de carácter no complejo y confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Hipótesis de la investigación

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el ataque a bala estaría relacionado con una disputa territorial por el control de la venta de estupefacientes entre los grupos delincuenciales organizados ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Lea también: Motorizados asesinan de un disparo en la cabeza a un joven en Las Flores

Las autoridades señalaron que el sector donde ocurrió el ataque se encuentra bajo influencia de ‘Los Pepes’, lo que forma parte de las líneas de investigación.

Unidades de la Policía Metropolitana adelantan las labores judiciales para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer con precisión las circunstancias del ataque. Hasta el momento no se han reportado capturas.