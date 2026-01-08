Un joven resultó herido a bala tras ser atacado por unos desconocidos durante la tarde de este jueves 8 de enero.

El atentado se registró en la calle 98C con carrera 2E, en el conjunto residencial Las Gardenias.

El lesionado responde al nombre de Luis Alfredo Molina Córdoba, de 26 años de edad, quien labora como mototaxista.

Según el informe de las autoridades, el motociclista se encontraba en la parte externa del bloque 10 mientras esperaba a bordo de su motocicleta a un pasajero.

En ese momento, dos sujetos se acercaron hasta donde estaba y, con arma de fuego en mano, le propinaron un disparo.

Tras el ataque, Molina Córdoba fue trasladado hasta la Clínica San Ignacio, donde los médicos informaron que registraba una herida a la altura del muslo izquierdo. El joven motociclista permanece en el centro médico bajo pronóstico estable.