Las balas sonaron con fuerza en las calles del barrio Las Flores, localidad Riomar de Barranquilla, anunciando consigo entre el bullicio de las personas el homicidio de un joven.

Aquella víctima fue identificada –según los testigos– como Jeffry Alexander Gaviria Soto, de 22 años de edad y de oficio barbero.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, el hecho de sangre ocurrió a eso de las 12:01 p. m. de este jueves 8 enero en la carrera 84 con calle 106, momentos en los que el hoy occiso iba caminando por la dirección antes mencionada.

Durante el recorrido, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a Gaviria. Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y le disparó en la cabeza, dejándolo tendido en plena calle.

Malherido, la víctima fue auxiliada por los transeúntes que caminaban por el lugar, mismos que lo trasladaron hasta el Paso Las Flores. Sin embargo, minutos después de su ingreso, los especialistas informaron que el joven había fallecido debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades se encuentran investigando este nuevo hecho armado para esclarecer los móviles y dar con la captura de los homicidas.