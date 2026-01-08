Siendo las 10:10 de la noche de este miércoles, los habitantes del barrio Villa Bertha, en el municipio de Malambo, se toparon con el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona.

Según el reporte de la Policía, los moradores hallaron el cadáver en una trocha del sector, a un costado de la vía.

Al acercarse, estos se percataron que el cuerpo pertenecía a un hombre, quien estaba maniatado y cubierto con una sábana de color blanco. La víctima, de tez trigueña, cabello corto negro, estaba en ropa interior y con las manos amarradas hacia atrás.

Al sitio se trasladaron agentes de la Policía y del CTI, quienes se encargaron de realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver. Al revisar el cadáver, estos observaron que la víctima registraba un disparo en la frente, a modo de tiro de gracia.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a la víctima, ya que no portaba documentos cuándo fue hallado; y según lo manifestado por moradores del sector, la víctima no es reconocida en la zona.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este homicidio.