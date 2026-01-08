Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de un homicidio que se presentó en la noche de este miércoles 8 de enero en el municipio de Santo Tomás (Atlántico).

Hasta el sector de Las Casitas llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de un joven, dejándolo gravemente herido, según reportó la comunidad.

De acuerdo con la información emitida por el Departamento de Policía del Atlántico, los hechos ocurrieron en la carrera 8 con calle 13 del barrio mencionado anteriormente, donde se encontraba el hoy occiso.

La víctima fatal del atentado fue identificada por las autoridades como José Luis Castro Arias, de 23 años, quien fue auxiliado por vecinos del sector y de inmediato lo trasladaron hasta el Hospital de Santo Tomás.

Allí fue atendido por los médicos de turno. Sin embargo, minutos después, los galenos confirmaron su deceso.

Más detalles del caso

La institución policial indicó que el ataque sicarial ocurrió pasadas las 8 de la noche, cuando dos personas, quienes se movilizaban en una motocicleta, se le acercan y le disparan causándole lesiones con arma de fuego, y posteriormente se dan a la huida.

“La victima presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal del año 2025. Es de anotar que unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación y captura de los responsables”, informó el Departamento de Policía del Atlántico este jueves.