Soledad no pudo haber termino un peor comienzo año cómo el que está viviendo estos últimos días. Durante la noche de este miércoles 7 de enero se registró un violento ataque armado que dejó como saldo una mujer muerta y dos hombres gravemente heridos.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Carmen Andrea Hernández Pérez, de 23 años, mientras que los lesionados responden a los nombres de Jairo Luis Rodríguez Moreno alias El Nene, de 31 años, y Leonard De Jesús Martínez Fernández, de 21 años de edad.

Aquel hecho de sangre se registró en un establecimiento llamado “Tienda y Estadero donde Yami”, ubicado en la calle 72 con carrera 18, en el barrio Villa Estadio del municipio soledeño.

En ese lugar se encontraba departiendo la joven Carmen Andrea en compañía de ‘El Nene’ y Leonard. Sin embargo, a eso de las 10:40 p.m., el informe de la Policía detalla que, un sujeto que se movilizaba a pie ingresó hasta el estadero portando un arma de fuego y, al ubicar a sus víctimas, este les propinó una violenta ráfaga de disparos.

Tras el atentado, la joven 23 años quedó tendida en el piso luego de haber recibido 13 disparos, mismos que acabaron con su vida casi que en el acto.

Por otro lado, alias El Nene y Martínez fueron auxiliados y trasladados rápidamente hasta la Clínica Los Almendros, donde permanecen bajo pronóstico reservado. Según los médicos de turno, ‘El Nene’ presenta una herida por proyectil de arma de fuego en el tobillo izquierdo, mientras que Martínez presenta un disparo en la mano derecha y otro en la pelvis.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que Carmen Andrea registraba dos anotaciones como indiciada por el delito de estafa. Asimismo, Leonard Martínez presenta dos anotaciones judiciales por el delito de hurto.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre estos hechos, al parecer, el ataque se habría perpetrado por la venta y distribución de estupefacientes en el sector, actividad a la que presuntamente se dedicaban las víctimas.

Cabe reseñar que el lugar donde se presentaron los hechos es zona de injerencia del grupo criminal ‘Los Costeños’.