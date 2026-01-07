No cesan las muertes violentas en los municipios del Atlántico. En la mañana de este miércoles 7 de enero, una comunidad de Baranoa reportó el homicidio de un hombre en plena vía pública de la población.

Tras escuchar las detonaciones, habitantes de la carrera 18 con calle 33, en el barrio San José, entraron en pánico y trataron de refugiarse de las balas. Instantes después, se percataron de que el atentado fue dirigido a un motociclista que se desplazaba por el sector al momento del ataque.

Por lo anterior, dieron aviso de inmediato a las autoridades, quienes atendieron el nuevo hecho de sangre y emprendieron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información posterior del Departamento de Policía del Atlántico, el caso se registró, aproximadamente, a las 11 de la mañana, presentándose un homicidio con arma de fuego.

Según el reporte preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta, cuando dos motorizados se le acercaron y le dispararon, causándole una lesión, para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

El nombre de la víctima

Cortesía Comunidad trató de auxiliar a la víctima.

La víctima fue identificada por la institución policial como Nefris José Bassa Rada, de 34 años, quien falleció en el lugar de los hechos.

“Es de anotar que unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación captura de los responsables”, informó el Departamento de Policía del Atlántico.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.