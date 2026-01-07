A medida que pasan las horas se van conociendo más detalles del supuesto robo de unas armas que estaban almacenadas en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 2 Cacique Alonso Xeque, ubicado en el norte de Barranquilla.

Versiones preliminares indicaban que se trataba de la desaparición de 46 elementos, pero la cifra aumentó tras verificar en el Comando, según informaron fuentes judiciales en el último momento, tratándose realmente de un total de 48 que ahora están tratando de recuperar.

Los encargados se dieron a la tarea de verificar los Elementos Materiales Probatorios en custodia del Almacén de incautados en esta base militar. Al terminar la labor, para la entrega del mismo por traslado del almacenista, confirmaron la cifra.

Es así como identificaron el siguiente material faltante de armas “de entrega voluntaria”: cuatro escopetas, cinco pistolas y 39 revólveres.

Según indicaron las autoridades este martes 6 de enero, se trata de un armamento incautado a grupos armados al margen de la ley.

En ese sentido, se teme que estas armas puedan volver a manos de las estructuras criminales que operan en Barranquilla y la región Caribe colombiana, como el Clan del Golfo y el Eln.

Así reaccionó el Ejército Nacional

Por la desaparición de las armas, las autoridades avanzan en una investigación con funcionarios de la institución.

Tras hacerse público este hecho, el Ejército Nacional, a través de la Segunda Brigada, se pronunció de manera oficial, entregando detalles al respecto y anunciando una investigación para esclarecer el suceso. A continuación, el comunicado de la institución.

“En relación con los hechos presentados en el depósito de armas decomisadas del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 2 Cacique Alonso Xeque, este Comando se permite aclarar lo siguiente:

1. Una vez se tuvo conocimiento de la presunta pérdida de material, la unidad activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno.

2. Se han interpuesto las denuncias penales correspondientes ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación. De manera simultánea, se abrieron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar las responsabilidades a que haya lugar.

3. Así mismo, la Inspección General del Ejército Nacional adelantó las investigaciones pertinentes. Como parte del proceso de control, se han realizado pruebas de poligrafía.

4. Es importante precisar que el material bajo custodia en dicho depósito corresponde a armamento incautado a grupos armados al margen de la ley, así como material puesto a disposición por unidades del Ejército Nacional.

5. El Comando de la Segunda Brigada manifiesta su total disposición para colaborar con las autoridades competentes y brindará toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones, y continuará un seguimiento riguroso al avance de los procesos aperturados para garantizar la transparencia institucional”.