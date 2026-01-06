Este martes 6 de enero, en hechos que son materia de investigación, se conoció el presunto robo de decenas de armas en el Batallón de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, ubicado en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con versiones preliminares, se trataría de cerca de 46 elementos, entre los cuales se encuentra armamento incautado, según se informó en las últimas horas. Este material estaba almacenado en el centro militar ubicado en la calle 58 con carrera 59.

Por la desaparición de las armas, las autoridades avanzan en una investigación con funcionarios de la institución.

Tras hacerse público este hecho, el Ejército Nacional, a través de la Segunda Brigada, se pronunció de manera oficial, entregando detalles al respecto y anunciando una investigación para esclarecer el suceso.

“En relación con los hechos presentados en el depósito de armas decomisadas del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 2 Cacique Alonso Xeque, este Comando se permite aclarar lo siguiente: una vez se tuvo conocimiento de la presunta pérdida de material, la unidad activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno”, abre el comunicado de la institución militar.

En un segundo punto, la autoridad señaló que se han interpuesto las denuncias penales correspondientes ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación. De manera simultánea, se abrieron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Anuncian pruebas de poligrafía

“Así mismo, la Inspección General del Ejército Nacional adelantó las investigaciones pertinentes. Como parte del proceso de control, se han realizado pruebas de poligrafía”, manifestó la Segunda Brigada.

El comando agregó: “Es importante precisar que el material bajo custodia en dicho depósito corresponde a armamento incautado a grupos armados al margen de la ley, así como material puesto a disposición por unidades del Ejército Nacional”.

Por último, manifestó “su total disposición para colaborar con las autoridades competentes y brindará toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones, y continuará un seguimiento riguroso al avance de los procesos aperturados para garantizar la transparencia institucional”.