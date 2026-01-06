Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde-noche del pasado lunes 5 de enero en el municipio de Soledad, luego de que un hombre fuera asesinado a bala en el sector limítrofe entre los barrios Villa María y Villa Sol.

De acuerdo con el informe preliminar entregado por las autoridades, la víctima identificada como Manuel Alejandro Yépez Sarmiento, de 31 años de edad, conocido con el alias Guandolo se encontraba saliendo de su vivienda cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra su humanidad.

Gravemente herido, el hombre fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial cercano, donde pese a los esfuerzos del personal médico falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas..

Las autoridades confirmaron que el hombre registraba varias anotaciones judiciales. No obstante, los móviles del homicidio aún son materia de investigación.

Al lugar de los hechos hicieron presencia uniformados de la Policía Metropolitana, quienes acordonaron la zona y adelantaron las primeras labores investigativas.

Asimismo, se inició la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este crimen.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, mientras la comunidad expresó su preocupación por los recientes hechos de violencia registrados en el municipio.