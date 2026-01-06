En la noche de este lunes 5 de enero, un ataque sicarial dejó como saldo dos personas muertas y otra más herida en el barrio Los Cedros, del municipio de Soledad (Atlántico). Las autoridades investigan.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos ocurrieron en la calle 74A con carrera 16, del sector en mención, donde un grupo de ciudadanos departía, convirtiéndose en el blanco del atentado a bala.

Lea: Ataque sicarial cobró la vida de un hombre en el barrio Galán

De pronto, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron al lugar, el parrillero desenfundó el arma de fuego y atacó a los presentes, sin mediar palabras, para emprender la huida posteriormente.

Las víctimas respondían a los nombres de Juan Camilo Gómez Piza, de 19 años, y Juan José Correa García, de 21 años, quienes fueron auxiliados por la comunidad y trasladados con heridas en la cabeza y en el tórax, respectivamente, a un centro asistencial cercano.

En la Clínica Los Almendros fueron ingresados y atendidos por los médicos de turno, quienes minutos después confirmaron que los jóvenes habían llegado sin signos vitales a este instituto de salud.

Detalles de la persona herida

Entretanto, se conoció que la otra persona herida fue identificada como Andrés Felipe Cerpa Echavarría, de 22 años, quien presenta una lesión a la altura del cuello, por lo que es atendido en el mismo centro asistencial.

Aquí: ¿Qué falta para la extradición de soledeño señalado de terrorismo?

Ante este suceso, las autoridades recopilan información para llevar a cabo las investigaciones del caso, identificar hipótesis y dar con el paradero de los responsables de este doble homicidio en Soledad.