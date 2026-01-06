El Gaula Militar Caribe, en articulación con la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno de Soledad, adelantó durante los primeros días del año una serie de acciones estratégicas orientadas a la prevención del delito de extorsión y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en este municipio del Atlántico.

Como parte de estas actividades, tropas del Gaula Militar realizaron jornadas de presencia institucional en distintos barrios de Soledad, donde socializaron con la comunidad las principales modalidades de extorsión utilizadas por grupos delincuenciales, así como recomendaciones para actuar ante llamadas o mensajes extorsivos.

Durante los encuentros, los uniformados explicaron la misión del Grupo Gaula Militar y reiteraron su compromiso con la protección de la libertad personal, especialmente de comerciantes, transportadores y habitantes en general. Asimismo, se reforzó el mensaje de la campaña nacional “Yo no pago, yo denuncio”, invitando a la ciudadanía a reportar estos hechos a través de la línea gratuita 147, disponible las 24 horas.

Captura en flagrancia

De manera complementaria a las acciones preventivas, las autoridades lograron un importante resultado operativo el pasado 3 de enero de 2026, hacia las 6:00 p. m., en la calle 29 con carrera 26A, en el municipio de Soledad.

En el procedimiento fue capturado en flagrancia un presunto integrante del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, quien deberá responder ante las autoridades judiciales por los delitos que se le imputen.

Durante la operación se incautó material de guerra y elementos utilizados para intimidar a la población, entre ellos un arma traumática, tres cartuchos traumáticos modificados, un cartucho calibre 7.65 milímetros, un proveedor calibre 9 milímetros y cinco panfletos alusivos al B.R.C.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 48 Seccional, bajo el SPOA No. 080016001319202600002, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Soledad e hicieron un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho que atente contra la libertad personal.

“La información oportuna de la comunidad es fundamental para neutralizar las acciones de las estructuras criminales y fortalecer la convivencia ciudadana”, señaló el coronel (r) Carlos Valencia, secretario de Gobierno del municipio.