Momentos de pánico se registraron en la mañana de este martes 6 de enero en la avenida Cordialidad con carrera 9, en Barranquilla, tras una balacera que, según versiones preliminares, estaría relacionada con un intento de homicidio.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, un hombre habría sacado un arma de fuego con la intención de dispararle a otro joven que se encontraba en el lugar. Sin embargo, la presunta víctima reaccionó de manera rápida, se abalanzó sobre el atacante y logró desarmarlo.

Acto seguido, utilizando el mismo revólver, el joven le disparó al presunto agresor, dejándolo herido en plena vía pública.

Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el sitio y controlaron la situación.

El presunto agresor fue identificado como Carlos José Castillo, de 22 años, quien resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, en calidad de capturado.

La casa editorial EL HERALDO conoció que el joven registra anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales a que haya lugar.