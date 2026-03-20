En desarrollo de estrategias de prevención contra la extorsión, unidades de la Policía Nacional de Colombia, a través del Gaula, adelantaron una jornada de sensibilización en el sector del Paseo Bolívar, en el centro de Barranquilla.

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Durante la actividad, los uniformados hicieron un acercamiento directo con comerciantes, ciudadanos y transeúntes, a quienes les brindaron información sobre las modalidades de extorsión y secuestro que afectan a la comunidad, así como recomendaciones de autoprotección para evitar ser víctimas de estos delitos.

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Campaña de prevención por parte de agentes del Gaula.

Asimismo, las autoridades promovieron el uso de los canales de denuncia, especialmente la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523, bajo el mensaje institucional: “Yo no pago, yo denuncio”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que estas jornadas buscan fortalecer la confianza ciudadana y prevenir la comisión de delitos, mediante el trabajo conjunto entre autoridades y comunidad.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía a no caer en engaños y denunciar oportunamente cualquier intento de extorsión, recordando la consigna: “Córtale la conexión a la extorsión: cuelga y marca 165”.