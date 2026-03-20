Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde del pasado jueves 19 de marzo en el barrio El Bosque, en el Suroccidente de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado.

La víctima fue identificada como Carlos José Acosta Díaz, de 27 años, quien, según el reporte de las autoridades, se encontraba en plena vía pública, al parecer vendiendo frutas y verduras en un motocarro en la carrera 9 con calle 77, cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con las primeras versiones, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Acosta Díaz fue trasladado al Paso El Bosque, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades indicaron que la víctima no registraba anotaciones judiciales, y señalaron que el sector donde ocurrió el crimen tiene injerencia del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, bajo el mando de alias Álex Patacón.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del hecho e identificar a los responsables.