Un hombre resultó herido tras recibir un disparo en la noche del pasado martes 6 de enero en el municipio de Santo Tomás, Atlántico.

El hecho se registró hacia las 7:30 p. m., a un costado de la carretera Oriental, cerca del parqueadero ubicado junto a la capilla comunal, en inmediaciones del sector conocido como El Campeón.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se encontraba conversando con otras personas en el lugar cuando, de manera repentina, un sujeto se le habría acercado y le disparó por la espalda.

Tras el ataque, el agresor huyó del sitio, mientras quienes se encontraban en el sector auxiliaron al herido.

El hombre, conocido popularmente como “El Grey”, fue trasladado de urgencia al hospital de Santo Tomás, donde recibió los primeros auxilios, y posteriormente fue remitido a una clínica de mayor complejidad debido a la gravedad de la lesión.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, establecer los móviles del ataque e identificar al responsable.