En desarrollo de los fuertes controles operativos para contrarrestar el homicidio y otros delitos de alto impacto, la Policía Nacional en el Atlántico logró la captura en flagrancia de una mujer por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, en el municipio de Sabanalarga.

El procedimiento fue adelantado por unidades adscritas al Modelo Nacional del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, durante labores de patrullaje, registro y control en el barrio 7 de Mayo.

Según el reporte oficial, los uniformados interceptaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta de color negro. Sin embargo, al solicitarles la señal de pare, estos hicieron caso omiso y emprendieron la huida a alta velocidad.

Tras una persecución que se extendió por varias cuadras, los sospechosos abandonaron el vehículo y se dispersaron en diferentes direcciones con el fin de evadir la acción policial. Gracias a la oportuna colaboración de la comunidad, los uniformados fueron alertados sobre el ingreso de una mujer a un lote baldío cercano.

Al realizar el registro del terreno, la patrulla encontró a la mujer oculta entre la maleza, en posesión de dos armas de fuego de fabricación industrial: una pistola marca Córdova y un revólver Llama Cassidy Especial.

Al ser requerida para presentar la documentación que acreditara la legalidad del porte o tenencia, manifestó no contar con los permisos correspondientes, por lo que se procedió a informarle sus derechos como persona capturada.

La capturada, junto con la motocicleta y las armas incautadas, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Al respecto, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando de manera oportuna cualquier actividad ilícita o que afecte la convivencia ciudadana, a través de la línea gratuita 123, garantizando absoluta reserva.