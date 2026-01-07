Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde del pasado martes 6 de enero en el barrio La Alianza, en Soledad, donde un joven perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en plena vía pública.

De acuerdo con el reporte preliminar suministrado por las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 6:02 p. m., en la carrera 15B con calle 50, cuando la víctima identificada como Andrés Felipe Zuñiga Arroyo de 23 años de edad, se encontraba en el sector y fue interceptada por varios sujetos que se movilizaban a pie.

Según la información suministrada por la zona de atención policial, uno de los agresores desenfundó un arma de fuego y realizó varios disparos, impactando al joven en repetidas ocasiones.

Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se reporten capturas.

El joven fue auxiliado y trasladado de urgencia a la clínica Agrupasalud, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Al lugar de los hechos acudieron unidades de la Policía Metropolitana y personal de criminalística, quienes adelantaron la inspección técnica y recolectaron evidencias que permitan esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si el hecho estaría relacionado con ajustes de cuentas u otras actividades delictivas.