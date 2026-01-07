Un ataque armado registrado en horas de la tarde de este martes 6 de enero en el barrio Siete de Abril dejó un motociclista muerto y otro herido.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Danny Daniel Acosta Esmeral, de 44 años, mientras que el lesionado responde al nombre de Diomedes de Jesús Ramírez Suarez.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, siendo las 6:16 p. m., Acosta y Ramírez se movilizaban en una motocicleta a la altura de la avenida Circunvalar con carrera 15, en cercanía del cementerio Jardines de la Eternidad Sur.

Durante el recorrido, fueron interceptados por dos sujetos que también se transportaban en un vehículo similar marca XTZ, color azul. Sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un arma de fuego y les propinó varios disparos, para luego huir con su cómplice.

Las víctimas fueron rápidamente auxiliadas por los transeúntes que se encontraban por la zona, quienes los trasladaron hasta la Clínica La Victoria. No obstante, médicos de turno informaron que Danny Daniel había ingresado sin signos vitales a causa de las heridas.

Diomedes de Jesús permanece en el centro médico recuperándose de sus heridas, permaneciendo estable.

Las autoridades indagan los motivos y causas por las que se perpetró este ataque armado.