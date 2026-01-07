Roberto José Arrieta Mosquera, de 35 años de edad, se encontraba la noche de ayer descansando en la tranquilidad de su residencia, ubicada en la trocha conocida como ‘Los Chivos’, en sector del corregimiento de Juan Mina, cuándo fue abruptamente interrumpido por el llamado de una persona a su puerta.

Aquello ocurrió cuándo el reloj marcaba las 10:20 p. m. de ese martes 6 de enero, cuándo el hombre salió de su habitación para abrir la puerta y salir a la vía en búsqueda de quien le solicitaba.

Sin embargo, tras dar unos pequeños pasos, Arrieta Mosquera terminó siendo acribillado por unos desconocidos que estaban escondidos mientras le esperaban.

Posterior al ataque, los agresores se dieron a la huida con rumbo desconocido. Entretanto, Roberto José yacía tendido en el piso mientras agonizaba por su vida, misma que terminó apagada en aquel sitio, debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los homicidas y con ello, lograr esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre que enluta a la comunidad.