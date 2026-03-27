Un nuevo hecho de violencia sacudió la noche del pasado jueves 26 de marzo, donde un comerciante fue víctima de un atentado a bala.

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La víctima fue identificada como Juan Carlos Jiménez Bolaños, de 38 años, quien fue atacado a bala en la calle 5A con carrera 1D, en el barrio Montecarlo, generando pánico entre los residentes del sector.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió en momentos en que la víctima se encontraba atendiendo su negocio de comidas rápidas.

Según versión preliminar, un hombre de contextura delgada y estatura alta llegó hasta el establecimiento, sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza, para luego intentar huir. Sin embargo, la rápida reacción de patrullas de la Policía permitió su captura a pocas cuadras del lugar.

El detenido fue identificado como Cristian Nelson Mazo Rúa, de 28 años, conocido con el alias de Mecherita, quien, según las autoridades, sería presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Pepes’.

La víctima fue trasladada inicialmente en la clínica Campbell de Malambo y, debido a la gravedad de la herida, remitida a un centro asistencial de mayor complejidad en Barranquilla, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con información conocida por investigadores del CTI, Jiménez Bolaños venía siendo víctima de extorsiones desde hace aproximadamente un mes, e incluso habría realizado un pago cercano a un millón de pesos a esta estructura criminal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los móviles de este crimen y determinar la posible participación de otras personas en este hecho.