La Fiscalía 23 de la Unidad de Vida e Integridad Personal, adscrita a la Seccional Atlántico del ente investigador, se encarga hoy de la investigación por la muerte de Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años de edad y funcionario del Tribunal Superior de Barranquilla.

Recordemos que el registro de las autoridades indicó que la muerte del hombre fue reportada hacia las 10:05 de la noche del pasado sábado 21 de marzo en el apartamento de un conjunto residencial del barrio Boston, en la localidad Norte-Centro Histórico.

Redes Sociales Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, fallecido.

Según las versiones oficiales, Avendaño Carrillo llegó a su domicilio a eso de las 9:00 p. m. luego de permanecer varias horas por fuera y, al parecer, se quedó en solitario en la sala del inmueble.

En el sitio también estaba presente su núcleo familiar, pareja y sus dos hijos, quienes, de acuerdo con el informe, escucharon unas detonaciones de arma de fuego y al salir de las habitaciones hallaron el cuerpo sin vida del hombre tendido en el piso.

La autoridad señaló que el cuerpo del funcionario de la Rama Judicial tenía al menos “cuatro impactos por arma de fuego: en región pectoral derecho, región anterior del brazo izquierdo, región posterior del antebrazo izquierdo y orificio zona parietal”, los cuales le ocasionaron la muerte “en el lugar de los hechos”.

En la escena fue encontrada un arma de fuego tipo pistola, marca Bernardelli, calibre nueve milímetros, con cinco vainillas, la cual fue tomada como material probatorio dentro de la investigación.

Si bien la teoría preliminar de las autoridades estuvo basada en un posible caso de “autolesión”, ahora surge información sobre la apertura de una investigación por homicidio, según registros de la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA.

Esta misma semana, el Tribunal Superior de Barranquilla lamentó la muerte del funcionario, quien se desempeñaba como citador de la Sala Penal de Justicia y Paz de dicha corporación.

“Hoy despedimos con profundo dolor a Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo. Su partida deja un vacío inmenso entre quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, compartir y aprender de su calidad humana, su compromiso y su amistad sincera. Elevamos una oración por su descanso eterno y enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, publicó el Tribunal en sus redes.

Avendaño Carrillo era nativo de Ciénaga, Magdalena, y en algún momento aspiró a cargos de elección popular en esa población.